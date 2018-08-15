Отрисовка иконок для сайта.

Требуется нарисовать несколько иконок для блок-схем на сайте.

1. ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ К НАМ

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

4. ПРОИЗВОДСТВО

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

+ стрелки прямые и дугой.

Стилистика и цветовое решение во вложении. Иконки сдаются с хорошим разрешением.

Просьба указывать сроки и бюджет. Заявки без бюджета рассматриваться не будут.