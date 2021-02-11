Перекрасить 29 белых иконок в черный

Необходимо создать 1 Иконку, 2 Скриншота для приложения уровень сложности: средний.Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Рассматривается долгосрочное сотрудничество если будет достигнут желаемый результат.Ожидаю ссылку на примеры ваших работ.Студиям и другим организациям просьба не беспокоить. Обязательно ...
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Добрый день! Еще один заказ.
Есть 29 белыx .png иконок с прозрачным фоном. Нужно их перекрасить черный, сохранив прозрачность фона.
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