Перекрасить 29 белых иконок в черный

Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка149 просмотров
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Добрый день! Еще один заказ.

Есть 29 белыx .png иконок с прозрачным фоном. Нужно их перекрасить черный, сохранив прозрачность фона. 

3 года назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
bez_mandata
Филипп 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$3
1 день
Все как всегда на высоте! Спасибо
Все отлично! Был рад помочь.)