Разработка иконки и скриншотов для мобильного приложение

Иконки и Пиксель-артЗакрыт45 заявок3856 просмотров
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Необходимо создать 1 Иконку, 2 Скриншота для приложения уровень сложности: средний.Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Рассматривается долгосрочное сотрудничество если будет достигнут желаемый результат.Ожидаю ссылку на примеры ваших работ.Студиям и другим организациям просьба не беспокоить. Обязательно укажите Telegram для связи.

3 года назад
guest_16104703553055
3 года в сервисе
Был
2 года назад