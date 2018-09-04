Правка обзора тура для Серии А сезон 2018–2019

Добрый день

Есть файл в psd Серии А 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой тур в psd

удалить

Беневенто

Верона

Кротоне

добавить

Фрозиноне

парма

Эмполи

заменить

Интернационале