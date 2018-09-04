Правка обзора тура для Серии А сезон 2018–2019

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен3 заявки190 просмотров

Добрый день

Есть файл в psd Серии А 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой тур в psd

удалить

Беневенто

Верона

Кротоне

добавить

Фрозиноне

парма

Эмполи

заменить

Интернационале

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
11 дней назад
7 лет назад
$10
2 дня
Марина прекрасно справился с обработкой логотипов. К тому же очень оперативно. Очень доволен проделанной работой!
Все прошло отлично!) Сергей очень приятный заказчик, было приятно с ним работать)

Заявки фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
11 дней назад
7 лет назад