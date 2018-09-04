Правка обзора тура для РПФЛ сезон 2018–2019

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки177 просмотров

Добрый день

Есть файл в psd РПФЛ сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой тур в psd

удалить АмкарТосноСКА-ХабаровскдобавитьЕнисей Крылья СоветовОренбург 

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Юрий прекрасно справился с обработкой логотипов. К тому же очень оперативно. Очень доволен проделанной работой!
Сергей отличный заказчик - предоставил четкое и понятное тз, работу оплатил своевременно, с предоплатой, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад