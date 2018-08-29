Нарисовать favicon для сайта

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Завершен7 заявок253 просмотра

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки

7 лет назад
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Красиво! Быстро, рекомендую
Все четко и по делу. Оплата мгновенная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад