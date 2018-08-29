Нарисовать favicon для сайта

Есть сайт https://delifish.ru/ там есть иконки http://prntscr.com/kg3okr и одна из них - экологически чистая продукция нужно в стиле текущих иконок нарисовать что-то такое https://images.google.ru/imgres?imgurl=https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/thumb_COLOURBOX11239583.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.com/image/organic-product-icon-image-11255826&docid=M6lHjHzyN-k-PM&tbnid=1rYtZm0RSPHfMM:&vet=1&w=320&h=320&source=sh/x/im жду цену ...