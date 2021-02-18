Продуманный прототип

$25
Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок629 просмотров
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Сделать продуманный прототип лендинга на 8 блоков. Тематика винная индустрия.

3 года назад
cherniyvladimir
Владимир 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Achervenkova
Алёна 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 дня назад
3 года назад
$35
1 день
Сделала всё быстро и качественно, хотя горели сроки. Спасибо, рекомендую.
Отличный заказчик, надеюсь на повторное сотрудничество) Всем рекомендую 🔥