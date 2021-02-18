Добрый день! Необходим редизайн 12 иконок для IOS приложения. Нужно привести к одной стилистике. Скрин текущих иконок в приложении. Ваша цена и сроки. Спасибо!
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Сделать продуманный прототип лендинга на 8 блоков. Тематика винная индустрия.
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