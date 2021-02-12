Редизайн 12 иконок

Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок262 просмотра
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Добрый день!

Необходим редизайн 12 иконок для IOS приложения. Нужно привести к одной стилистике. Скрин текущих иконок в приложении.

Ваша цена и сроки.

Спасибо!

3 года назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
krivonosova_e
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
2 дня
Евгения, быстро и качественно выполнила работу. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо)
Отличный заказчик! :) Всегда был на связи, быстрая обратная связь и своевременная оплата :) Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь поработать еще :)