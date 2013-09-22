Разработка визитки

$50
Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок202 просмотра
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Здравствуйте, требуется разработать визитку для СEO компании, нужно разработать дизайн с нуля- ценим качество, скорость, привлекательность

10 лет назад
oleg12688
Олег 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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