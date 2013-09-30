Создать 6-7 иконок для сайта

Нужны иконки способностей (скиллы) для онлайн игры военной тематики, 64х64 PNG Пример уровня исполнения:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Для сайта http://hhgg.ru/ необходимо создать:
1. иконку (favicon) - аналогичную той, что есть сейчас - восклицательный знак на красном фоне; восклицательный знак должен быть четким (сейчас он немного размыт), возможно чуть более жирным, цвет - белый; образец psd файла текущей иконки прилагается к проекту;
2. 5 иконок-кругляшков для хедера (верхушки) сайта (см. справа вверху сайта); для денег должен быть доллар, для гугл+ - значок гугла (прилагается к проекту), для рекламы - надпись ADS (шрифт сайта - arial), для почты - значок конверта;
enter - это вход на сайт и он же личный кабинет, иконку нужно придумать самому (и согласовать со мной);
всё - также белого цвета;
размер коричневого кругляшка - 35px, образец прилагается.
кругляшки должны быть в векторе (желательно) или такие, чтобы при необходимости можно было бы изменить их размер (формат psd).
Работа проходит следующим образом - сначала делается фав-иконка, потом кругляшки, возможно нужно будет сделать несколько вариантов каких-то кругляшков, чтобы можно было выбрать лучший.
Одобренные кругляшки высылаете мне, я добавляют их на сайт и тестирую, как это смотрится вживую.
По окончании работы оплата любым удобным вам способом и отзыв.
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