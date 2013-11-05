Нарисовать 15 иконок для сайта кулинарной тематики

Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок165 просмотров
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Требуется 15 желательно векторных иконок для сайта кулинарной тематики. Обязательно наличие портфолио иконок. Указывайте цену и сроки в заявках.

10 лет назад
omnislash
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
freelancer7
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$45
3 дня
Все хорошо, работой удовлетворен.
чёткое тз. своевременная оплата. всегда на связи
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