Сделать favicon по логотипу

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок328 просмотров
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Добрый день.

Надо нарисовать удобоваримый favicon по существуемому логотипу.

Результат который дают онлайн сервисы по генерации подобных изображений меня не устраивает.

14 лет назад
workforfood
Кирилл 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_zavi
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно и креативно. Спасибо за работу.
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