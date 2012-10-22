Сделать украинскую версию трех картинок

Имеются картинки в русской и английской версиях (все во вложениях) , в трех размерах. Нужно по аналогии сделать украинские версии картинок. Цвет выбрать какой-либо еще чтобы не совыпадал с уже имеющимися (красным для русской и синим для английской версий)