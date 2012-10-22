Требуется подготовить изображенные в приложениях комплекты знаков для печати на наклейках размером: ширина наклейки - 130 мм, длина - пропорционально изображению, но не более 600 мм. Знаки ...
Сделать украинскую версию трех картинок
Имеются картинки в русской и английской версиях (все во вложениях) , в трех размерах. Нужно по аналогии сделать украинские версии картинок. Цвет выбрать какой-либо еще чтобы не совыпадал с уже имеющимися (красным для русской и синим для английской версий)
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