Сделать украинскую версию трех картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок228 просмотров

Имеются картинки в русской и английской версиях (все во вложениях) , в трех размерах. Нужно по аналогии сделать украинские версии картинок. Цвет выбрать какой-либо еще чтобы не совыпадал с уже имеющимися (красным для русской и синим для английской версий)

13 лет назад
Greenworm
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно, отался доволен сотрудничеством, рекомендую.
Доволен работой з Ростиславом! Рекомендую, человек надежный. Надеюс на дальнейшее сотрудничество:)

Заявки фрилансеров

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад