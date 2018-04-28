Создание фавикона.

Вот постараться сделать наподобии первого рисунка. Нарисовать талисман (который на голубом фоне), но без камушка посередине(как деревянный талисман). Посмотрите как будет красиво звучать в цветах(основной цвет синий). Не знаю может хорошо будет, если треугольник синий,цветок ...
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Есть логотип и необходимо сделать из логотипа фавикон.
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