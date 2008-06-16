Создание иконок в стиле vista для ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок300 просмотров

Необходимо создать порядка 35 иконок для программы тематики SEO.

Название иконок к примеру: Анализируемые сайты, Определение позиций, Индексация сайта и так далее.

Полный список вышлю. Нужны 16Х16 и с десяток 32Х32.

Жду от Вас примеры, цены. Поощряется, если сделаете одну из перечисленных иконок.

Прикреплен скриншот будущей программы.

17 лет назад
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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