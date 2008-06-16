Нужна пустая аватарка на сайт

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Закрыт23 заявки386 просмотров

Нужно разработать пустую аватарку для портала

Аватар должен быть размером 100х100 (нормально выглядеть при размере 50x50) и аписываться в дизайн сайта.

Мне не требуется что-то выдающееся - самая простая аватарка как на других подобных сайтах, но индивидуальная!

В асю не пишите, в личку тоже. Оставляйте только ставки в проекте и указывайте стоимость!

17 лет назад
add-studio
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

resetus
38 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

resetus
38 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад