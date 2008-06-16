Нужна пустая аватарка на сайт

Нужно разработать пустую аватарку для портала

Аватар должен быть размером 100х100 (нормально выглядеть при размере 50x50) и аписываться в дизайн сайта.

Мне не требуется что-то выдающееся - самая простая аватарка как на других подобных сайтах, но индивидуальная!

В асю не пишите, в личку тоже. Оставляйте только ставки в проекте и указывайте стоимость!