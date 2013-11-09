Создать стилизованные картинки

Иконки и Пиксель-артЗавершен5 заявок204 просмотра
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На сайт http://akvaskat.ru/

Необходимо нарисовать стилизованные картинки разделов. http://clip2net.com/s/5PULNH

всего картинок 7 штук.

7 прикреплены

Прикреплённые картинки просто отображают смысловую нагрузку. Делать дубляж не нужно.

Пример http://clip2net.com/s/5PUUDC

Размер 250х200рх

Сколько будет стоить работа и какие сроки?

10 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ClimArt
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо! Всё хорошо)
Хороший человек и заказчик без претензий !
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