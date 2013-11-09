Создать стилизованные картинки

Нужны иконки способностей (скиллы) для онлайн игры военной тематики, 64х64 PNG Пример уровня исполнения:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт http://akvaskat.ru/
Необходимо нарисовать стилизованные картинки разделов. http://clip2net.com/s/5PULNH
всего картинок 7 штук.
7 прикреплены
Прикреплённые картинки просто отображают смысловую нагрузку. Делать дубляж не нужно.
Пример http://clip2net.com/s/5PUUDC
Размер 250х200рх
Сколько будет стоить работа и какие сроки?
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