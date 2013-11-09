Создать стилизованные картинки

Добрый день. Для сайта http://hhgg.ru/ необходимо создать: 1. иконку (favicon) - аналогичную той, что есть сейчас - восклицательный знак на красном фоне; восклицательный знак должен быть четким (сейчас он немного размыт), возможно чуть более жирным, ...