Создание письма и серии писем с одинаковым дизайном (фон, кнопки, блоки) будет меняться фото в шапке и то не везде
Визуал инстаграм
Ищу помощника, кто поможет сделать единый визуал, чтобы все новые посты выглядели гармонично. Подобрать правильные Настройки и прочее
чтобы выглядело, как на примере,
Заявки фрилансеров
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