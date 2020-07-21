Визуал инстаграм

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Закрыт31 заявка821 просмотр

Ищу помощника, кто поможет сделать единый визуал, чтобы все новые посты выглядели гармонично. Подобрать правильные Настройки и прочее

чтобы выглядело, как на примере, 

5 лет назад
NAkeT
31 год
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Гюльзар
 
25 лет
5 лет в сервисе
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3 месяца назад
5 лет назад
Алла
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Патимат
 
32 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Марк
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Зарема
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Элина
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Даша
 
20 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Даша
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Регина
 
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5 лет назад
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Элина
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эльмира
 
31 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
26 лет
7 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Аля
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
30 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Байтемир
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Полина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
5 лет назад