Сделать png иконки для сайта

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Завершен28 заявок534 просмотра

https://prnt.sc/te4ag4

тут сайт, слева крикрутил иконки font awesome

Мне нужны такие в png - на все разделы, так как в fa есть не все

https://prnt.sc/te4c9e - тут обвел

5 лет назад
diasasx
Эдуард 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
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Был
3 дня назад
5 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро и четко, заказчик очень доволен. Благодарю! Всем рекомендую.
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