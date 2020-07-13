Результат должен быть выдан в нескольких форматах +сорс.
Сделать png иконки для сайта
тут сайт, слева крикрутил иконки font awesome
Мне нужны такие в png - на все разделы, так как в fa есть не все
https://prnt.sc/te4c9e - тут обвел
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