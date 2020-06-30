Требуется нарисовать 4 иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок357 просмотров

Требуется 4 иконки для меню на сайте.

Примеры (стилистические) скину. Текстовый файл с описание что хочу увидеть.

Мне требуются в формате: svg, png

Размер: 32х32 (60х60) пикс.

В тексте заявки обязательно пишите "хочу выполнить". Высылаю тз -после рассмотрения ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку.  

Не надо мне писать предложения по цене и сроку в личку- для этого есть функция проставления цены и сроков в заявке.

ВНИМАНИЮ оставивших заявки: тем у кого нет цены и срока (после просмотра тз), при этом не возникло никаких вопросов для определения стоимости - ваши заявки не рассматриваются! 

Скрыть заказ

5 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$8
1 день
Отлично выполненная работа. Оперативно. Рекомендую!
Замечательный приятный заказчик, с которым комфортно работать!

Заявки фрилансеров

Валерия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
24 дня назад
8 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
79 отзывов
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
Иеронимус
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
286 отзывов(-2)
5 лет назад
Дарья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад