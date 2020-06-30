Требуется нарисовать 4 иконки

Требуется 4 иконки для меню на сайте.

Примеры (стилистические) скину. Текстовый файл с описание что хочу увидеть.

Мне требуются в формате: svg, png

Размер: 32х32 (60х60) пикс.

В тексте заявки обязательно пишите " хочу выполнить ". Высылаю тз -после рассмотрения ставите цену и срок , доп. вопросы Вы можете задать в личку.

Не надо мне писать предложения по цене и сроку в личку- для этого есть функция проставления цены и сроков в заявке.

ВНИМАНИЮ оставивших заявки: тем у кого нет цены и срока (после просмотра тз), при этом не возникло никаких вопросов для определения стоимости - ваши заявки не рассматриваются!

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