Разработка иконки приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт15 заявок695 просмотров

ТЗ:

1. Требуется иконка для приложения

2. Приложение знакомств Findme

3. Продукт подбирает анкеты по совместимости

4.  Фирменный цвет RGB 113 156 248 / HEX 719CF8

Данное приложение для знакомств, только с совершенно новым подходом в виде подбора анкет по совместимости. Мы не требуем обязательной привязки к виду деятельности, наоборот, всеми руками за креатив и интересный подход. Также это касается и фирменного цвета. Его использование на усмотрение, так как иконка приложения требуется универсальная, чтобы её можно было подставлять под любые цвета ( в рамках разумного ), к примеру, сделав его белым.

Задачи:

1. Сделать варианты иконки,напрямую связанные с тематикой приложения(знакомств по совместимости)

==Идеология - наш продукт не просто показывает миллионы анкет по критериям, а он раскрывает каждого пользователя на 100%,после чего подбирает по специальной формуле максимально подходящих ему людей. Мы за то, чтобы больше не тратить время попусту на отношения, которые обречены, а развивать те, в которых есть понимание, счастье и будущее.

==Позиционирование на рынке - мы первые, кто подбирает людей по совместимости, которая считается по очень сложной формуле.

==Шрифт - не должен быть с острыми краями, засечками.

==Иконка - не использовать символы обозначения пола.

==Целевая аудитория - как молодое поколение ( от 16 ), так и старше

==Компоновка иконки - Знак + Шрифтовое начертание

==Стиль - не определились

2. Сделать иконку на полной свободе мысли и креатива, проще говоря, какой её видите вы, если бы это был ваш продукт

Никаких ограничений.

Указывайте ваш ценник.Сделку оформляем через сейф.

можете писать здесь,обсудим все детали.

Задавайте вопросы,а также пишите ваши требования к заказчику(тоесть к нам).

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