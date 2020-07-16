Нарисовать 3 значка

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Завершен6 заявок376 просмотров

Нарисовать 3 значка диаметр дна, диаметр индукционного диска, высота стенок для сайта https://rondell-group.ru/catalog/kastryuli/kastryulya_rondell_strike_18_sm_2_0l_rds_813/

Цвет и размер значков должен совпадать с теми что сейчас на сайте, надо нарисовать не просто кружки а что то пооригинальнее

5 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$30
7 дней
Все хорошо, спасибо за значки, выполнено качественно и профессионально!
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата моментально. Мои рекомендации!

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dum187
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