Обновить иконку приложения

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Закрыт23 заявки643 просмотра

Необходимо разработать или доработать иконку приложения. Текущая версия иконки нравиться но возможно вы предложите что-то более интересное.

Иконка используется для android и ios приложения

https://apps.apple.com/us/app/id1500185474

AndroidiOS
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kirill09
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