Нужно сделать логотипчик для приложения где общаются

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок349 просмотров

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5 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$50
1 день
Рекомендую! Отличная работа
Очень приятный клиент. четкая задача и своевременная оплата без задержек!

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Иконки и Пиксель-арт
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