Отредактировать логотипы

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка298 просмотров

Нужно отредактировать несколько логотипов.

Первый - шапка для группы ВК, изменить несколько надписей (обсудим в ЛС).

Второй - логотип группы ВК, также изменить несколько надписей (обсудим в ЛС).

Ничего сложного, менять фон, что то добавлять своё не требуется.

5 лет назад
Mihail_Rusich
Михаил 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Воспользовался услугами фотошопа. Всё выполнил, ничего лишнего.
Все хорошо, быстрая коммуникация. Рекомендую.

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dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад