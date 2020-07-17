Поправить лого

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Завершен1 заявка154 просмотра

Сделать лого

У нас картинка, сделать в корле и чуть чуть доработать

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$15
1 день
Результатом доволен. Сделал в срок и качественно.
Всё гуд, как всегда четкая постановка задачи. Доволен.

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад