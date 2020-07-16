AR Masks для Instagram для дизайн бюро

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок1083 просмотра

Создать AR маски для дизайн бюро. Маска включает анимацию и фильтры. Полное ТЗ будет выслано при обсуждении сотрудничества с подходящим кандидатом. 

Оплата сдельная и обсуждается индивидуально. 

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