Иконки категорий для сайта

Нарисовать 3 значка диаметр дна, диаметр индукционного диска, высота стенок для сайта https://rondell-group.ru/catalog/kastryuli/kastryulya_rondell_strike_18_sm_2_0l_rds_813/ Цвет и размер значков должен совпадать с теми что сейчас на сайте, надо нарисовать не просто кружки а что то пооригинальнее