Иконки категорий для сайта

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Закрыт18 заявок549 просмотров

Нужно сделать иконки категорий сайта:

Новый год

Текстильные изделия

Объемные буквы

Шары из пенопласта

Полусферы из пенопласта

Конусы из пенопласта

Венки, кольца

Яйца

Заготовки из пенопласта

Крепления, подвесы, закладные

Праздники

Формы и основы для декора из пенопласта

Камины из пенопласта 

Колонны из пенопласта

Фасадный декор

Пенопласт в листах, кубах, гранулах

Упаковка для мебели

Термоконтейнеры, коробки из пенопласта

Заготовки из фанеры

Товары для флористов

Формат PNG, фон прозрачный.

Все иконки должны быть в одном стиле.

5 лет назад
leoss
Лев 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Лариса
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Гюльзар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад
Виктория
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
5 лет назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 отзывов
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
333 отзыва
5 лет назад
Диана
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лия
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
158 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Марина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
14 дней назад
64 отзыва
5 лет назад
Надежда
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад