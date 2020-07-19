Сделать иконку Instagram лазерной депиляции.
Нарисовать 4 иконки в SVG
Нарисовать 4 иконки в SVG по примеру. Примерный дизайн иконок по ссылке https://goldenthread.ru
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