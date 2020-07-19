Нарисовать 4 иконки в SVG

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт15 заявок498 просмотров

Нарисовать 4 иконки в SVG по примеру. Примерный дизайн иконок по ссылке https://goldenthread.ru

5 лет назад
DevilBoy
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