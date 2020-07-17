Сделать 10 анимированных иконок для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок453 просмотра

Необходимо нарисовать 10 анимированных иконок для сайта. Пример иконок как на главной странице сайта https://goldenthread.ru (внизу). Формат HMTL5 или какой-либо другой (предложите).

5 лет назад
DevilBoy
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