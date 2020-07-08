Создание серии писем в Сендпульсе

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт2 заявки396 просмотров

Создание письма и серии писем с одинаковым дизайном (фон, кнопки, блоки) будет меняться фото в шапке и то не везде

5 лет назад
kkarinas
55 лет
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

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