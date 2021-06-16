2 тестовых иллюстрации для детских карточек

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка180 просмотров

1) Осенняя листва на земле (оранжевая, красная, желтая)

2) Олень с красивыми рогами

На всякий случай ещё иллюстрации для примера - http://joxi.ru/a2XOZZVSwOjpXm

напомню, картинки детские. Должны быть яркими, красочными

4 года назад
FIJY_NN
Фин 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
19 часов назад
4 года назад
$8
1 день
Escrow
Всё сделано на отлично.
Все замечательно, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
19 часов назад
4 года назад