В поиске адекватного графического дизайнера с чувством стиля ! Требования : оперативно выполнять превью и банеры к роликам в YT
2 тестовых иллюстрации для детских карточек
1) Осенняя листва на земле (оранжевая, красная, желтая)
2) Олень с красивыми рогами
На всякий случай ещё иллюстрации для примера - http://joxi.ru/a2XOZZVSwOjpXm
напомню, картинки детские. Должны быть яркими, красочными
Выбранный исполнитель
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