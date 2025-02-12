Дизайнер-иллюстратор для YouTube-проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт1 заявка13 просмотров

Ищем дизайнера-иллюстратора на YouTube-проект для создания упрощённых, но выразительных иллюстраций под анимацию. Работы включают придумывание и отрисовку 2-х ключевых персонажей, создание сцен с их участием для анимационных роликов, и необходимость работы в едином стиле, понятном зрителю. Мы также подготовили оплачиваемое тестовое задание для оценки совместимости.

YouTubeСоздание иллюстрацийСоздание персонажей
день назад
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Заявки фрилансеров

Светлана
 
26 лет
2 дня в сервисе
Была
17 часов назад
день назад