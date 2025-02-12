Требуется конвертировать логотип из формата PNG в SVG. Важно сохранить все детали, включая шрифты, цвета, тени и градиенты. Использовать только ручные методы, без автоматических конверторов. Результат должен быть полностью векторным.
Дизайнер-иллюстратор для YouTube-проекта
Ищем дизайнера-иллюстратора на YouTube-проект для создания упрощённых, но выразительных иллюстраций под анимацию. Работы включают придумывание и отрисовку 2-х ключевых персонажей, создание сцен с их участием для анимационных роликов, и необходимость работы в едином стиле, понятном зрителю. Мы также подготовили оплачиваемое тестовое задание для оценки совместимости.
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