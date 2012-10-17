Иллюстрация для сайта

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Завершен18 заявок275 просмотров

Нужна иллюстрация для обувного Интернет-магазина - снежинка, обутая в меховую обувь. Интересует стоимость и сроки исполнения.

13 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$40
7 дней
Что сказать о работе Татьяны!? - отличное попадание с первого раза. Прекрасная иллюстрация, отлично вписавшаяся в дизайн сайта. Причем существенно быстрее срока, указанного в заявке. От души рекомендую всем как настоящего профессионала!
Спасибо Евгению за работу. Замечательный работодатель, все условия договора соблюдены. Оплата мгновенно! Приятно работать :)

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад