Необходимо создать спрайты, основываясь на ранее выполненных работах. Все детали были обсуждены в личных сообщениях. Ожидается качественная работа и внимание к ранее согласованным элементам.
Индивидуальный эскиз татуировки
Нужно сделать индивидуальный эскиз, задействуя фото собак владельца, только в цифровом формате
прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь м подробным описанием работы
Сроки - 5.07 - 8.07,все примеры для точной работы есть в файлах!
1.Эскиз должен быть выполнен в линейном стиле (контур и немного теней),пример вы можете увидеть в файлах
2.Нужно взять за основу 2 фото собак владельца и расположить их таким образом ,чтобы они находились рядом, как на обведенном примере с другой татуировки
3.Собак взять за основу ,и сбоку (как на примере обведенном на другой татуировки ,собаки должны быть больше чем цветы ,но цветы такими, чтобы было гармонично ,не маленькими
4.Внизу сделать висюльки (пример обведен на другой татуировке)
5. В самом низу, как завершающую деталь ,нужно вписать браслет ,(как на обведенном примере на другой татуировке в файлах),чтобы один был пустой , и тоненькая черная линия под ним. Под браслетом продолжить часть цветов и листиков ,чтобы было гармонично.
Если найдется человек ,который сделает красивый эскиз по точному описанию ,я буду готова работать на постоянной основе ,работы хватает.
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