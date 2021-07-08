Отрисовать спрайты

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Завершен2 заявки612 просмотров

На основе того, что мы делали

Детали обговорили в ЛС

4 года назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$110
3 дня
Классно поработали, спасибо, Анастасия!
Хорошо поработали, и вам спасибо!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
4 года назад
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад

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