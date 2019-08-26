Ищу дизайнера для создания творческого альбома для девочек

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки243 просмотра

Необходимо оформить книгу по готовым идеям.

 

От исполнителя я ожидаю:

- творческий подход;

- наличие опыта активного общения с детьми; 

- знание ассортимента товара для рукоделия.

Срок исполнения - 26.08.2019 г.

Прошу выслать свои кейсы.

6 лет назад
katyanechaeva
Екатерина 
42 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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