Настенная роспись

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Работа в г. Первоуральске. Необходимо нанести рисунок 6-8 кв.м. на стену в помещении. Стена оклеена обоями со слабо выраженной фактурой, обои покрыты чёрной водоэмульсионной краской. Рисунок белой краской а-ля "мелом на доске". Пример эскиза прикреплен. 

6 лет назад
ottoone2808
Антон 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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