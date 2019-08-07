Корпоративные электронные открытки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок253 просмотра

Необходимо создать несколько электронных открыток для рассылки по электронной почте.

Каждая открытка связана с праздниками (професиональными, корпоративными и т.д.)

В зависимости от праздника, необходимо юмористический или официальный стиль. Главное побольше креатива и нестандартного подхода.

6 лет назад
guest_15653628823309
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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