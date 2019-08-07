Корпоративные электронные открытки

Описание во вложении Выдержки по заданию: Оформить нужно с использованием шапки и футера сайта, чтобы видеть как будет в конечном варианте.Верстка не нужна, только изображение.Предусмотреть адаптивную верстку для ширины экрана: 320px, 480px, ...