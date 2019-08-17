Добрый вечер. ищем новые идеи изображений для вышивки и/или печати на свитшотах. Нужны визуалки с вариантами свитшотов с новогодней-рождественской тематикой. Рисунок должен быть универсальным и подойти на мужской, женский и детский свитшот. ...
Сделать простую обложку для книги (картинка + текст)
Нужно почти повторить вот эту обложку с небольшими изменениями.
Схема новой: https://d.radikal.ru/d35/1908/59/b397267c2001.png
Подробности:
1. Блок с названием и автором теперь нужно расположить сверху, по всей ширине обложки.
Текст названия книги - крупней предыдущего варианта.
Внизу обложки - растяжка с дополнительным коротким названием книги.
2. Тексты:
Автор (наклонный шрифт): Дмитрий Дикий
Название книги: Похудеть... не делая практически ничего!
Короткое название (наклонный шрифт): Похудение по методу «Х» - 2
3. Размер: 2400 X 3405, разрешение 300dpi.
4. Картинку для обложки в высоком разрешении вышлю исполнителю дополнительно.
Выбранный исполнитель
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