Сделать простую обложку для книги (картинка + текст)

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Завершен27 заявок324 просмотра

Нужно почти повторить вот эту обложку с небольшими изменениями.

Схема новой: https://d.radikal.ru/d35/1908/59/b397267c2001.png

Подробности:

1. Блок с названием и автором теперь нужно расположить сверху, по всей ширине обложки.

Текст названия книги - крупней предыдущего варианта.

Внизу обложки - растяжка с дополнительным коротким названием книги.

2. Тексты:

Автор (наклонный шрифт): Дмитрий Дикий

Название книги: Похудеть... не делая практически ничего!

Короткое название (наклонный шрифт): Похудение по методу «Х» -

3. Размер: 2400 X 3405, разрешение 300dpi.

4. Картинку для обложки в высоком разрешении вышлю исполнителю дополнительно.

6 лет назад
NecroT
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

azazab
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Могу только повторить свой прошлый отзыв: как всегда - отличное исполнение за самое короткое время!
Классный заказчик, который четко знает, что ему нужно и не медлит с оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

azazab
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад