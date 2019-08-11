По фотографии нарисовать мультяшного персонажа

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Закрыт24 заявки567 просмотров

В итоге нужен рисунок по типу прикрепленного, главное, чтобы человек был действительно похож на себя

6 лет назад
guest_15655211428358
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров