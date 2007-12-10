Изображения. Срочно.

Нам требуется в сжатые сроки отрисовать с 0 несколько изображений интерьера.

В данных изображениях нет биологических объектов только предметы,

сама комната, дверь, освещение и т.п. Изображение должно выглядеть

очень качественно, но это не должна быть чистая фотография или 3д,

вектр, это должна быть качественная диджитал картинка на подобие http://www.restavracia.ru/

Контрастное насыщенное изображение.

Первые драфты нужны в ПН, все подробности сообщу после сметы =)