Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!

Требуется человек,который сможет отрисовать персонажи к новогодней открытке(в иллюстраторе или во флэше, предпочтение отдается флэшу). Стиль отрисовки-мультяшный, объектов не очень много- все подробности при личной переписке. Пишите, пожалуйста, на [email protected] с указанием темы письма "художник" , в самом письме укажите ссылки на ваши работы, а так же контактную информацию,как можно с вами связаться.

В заранее благодарен всем откликнувшимся!