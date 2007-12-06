Персонажи к новогодней открытке

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок300 просмотров
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Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!

Требуется человек,который сможет отрисовать персонажи к новогодней открытке(в иллюстраторе или во флэше, предпочтение отдается флэшу). Стиль отрисовки-мультяшный, объектов не очень много- все подробности при личной переписке. Пишите, пожалуйста, на [email protected] с указанием темы письма "художник" , в самом письме укажите ссылки на ваши работы, а так же контактную информацию,как можно с вами связаться.

В заранее благодарен всем откликнувшимся!

16 лет назад
sasha_sasha
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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