Картинка в кривых

Требуется нарисовать картинку осьминога, сжимающего в каждой щупальце, одинаковые по размеру шары (общее количество шаров 7). Осьминог должен быть не мультяшный! Лучше немного мистический и слегка пугающий. Размер рисунка примерно 1000х800. Желательно во Flash, можно в Corel Draw. Пример и приблизительное расположение прилагается.