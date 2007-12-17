Фон для макета рекламной листовки

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок885 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Фон для макета рекламной листовки

Заказчик:

Компания Абаско www.abasco.ru выпускает овсяные каши быстрого приготовления http://andrey.abasco.ru/assorti.jpg

Предыдущие проекты:

http://weblancer.net/projects/34187.html

http://weblancer.net/projects/34511.html

В связи со сменой дизайна продукции необходимо поменять дизайн рекламных материалов.

Конкретно в этом проекте задание простое – нужно поменять фон листовки.

Старая листовка выглядит так http://andrey.abasco.ru/listovka/list_staraya.jpg

Картинки продукции накладываются на вот этот фон – нижний слой http://andrey.abasco.ru/listovka/fon.tif

Надо сделать, новый фон, но в таком же стиле.

Посмотрите внимательно файл fon.tif.

Т.е. вместо прежнего логотипа «На скорую руку» нужно умудриться В ТАКОМ ЖЕ ФОНОВОМ СТИЛЕ избразить логотип «Абаско», также НА БЕЖЕВОМ ФОНЕ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ.

Логотип Абаско здесь http://stream.ifolder.ru/4543556 и здесь http://stream.ifolder.ru/4543589

Разумеется логотип нужно упростить. На оригинальном логотипе много тонких линий, окантовок, которые можно опустить.

Расположение на листе должно быть максимально похожим на этот пример http://andrey.abasco.ru/listovka/primer.jpg

Требования к дизайну:

CorelDRAW (если изначально работу делали в Фотошопе сохраните исходник до перевода в CorelDRAW)

Размер листа: А3 (297ммх420мм)

Вылет дизайна (фона) за эти поля должен быть 5 мм, при этом контур вырезки 297ммх420мм должен быть обозначен

Задание предлагается в виде небольшого конкурса.

(!) Обратите внимание на УСЛОВИЯ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:

1. Предварительно зарегистрировавшись на этой странице в числе потенциальных исполнителей, вы высылаете мне наброски этой работы на EMAIL

2. На основании ваших предварительных работ я обозначиваю на этой страничке исполнителей 2-3х человек обсуждаю с ними что в их работах нужно подправить.

3. Принимаю ГОТОВЫЕ работы по EMAIL.

4. Выбираю победителя.

5. Оплачиваю работы. Победитель получает 15 дол, остальные участники (выбранные исполнители) каждый по 5 дол за участие

Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

--------------------------------------------------------------------

Результаты:

Победитель конкурса Дмитриева Ольга (Dmitrok) — 20 дол. Работа оплачена.

2-е место Анастасия Левина (nastia101) — 5 дол. Жду номер счета для оплаты.

Всем спасибо. Проект закрыт.

--------------------------------------------------------------------

Продолжение здесь: http://weblancer.net/projects/37180.html

16 лет назад
abasco
Андрей 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Dmitrok
Ольга 
44 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
С Ольгой мы сразу оказались на одной волне, т.е. хорошо понимая друг-друга оперативно решили задачу.
С Андреем приятно иметь дело. Он точно знает что ему надо, корректно дает техзадание и, что приятно удивило, сопровождает его грамотной графической частью. Оплата была произведена вовремя. Как заказчика рекомендую всем.
Заявки фрилансеров
Dmitrok
Ольга 
44 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Иллюстрация высшего уровня

    $1000

    Необходим рисунок/иллюстрация. Уровень ... Объекты - здание, парковка, люди, автомобили. Уровень показал. Срок - не более 5 дней. Принимаются предложения от дизайнеров только с портфолио. Возможно выполнение задания либо в 3D, либо в иллюстраторе, а лучше когда ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Картинка в кривых

    $50

    Требуется нарисовать картинку осьминога, сжимающего в каждой щупальце, одинаковые по размеру шары (общее количество шаров 7). Осьминог должен быть не мультяшный! Лучше немного мистический и слегка пугающий. Размер рисунка примерно 1000х800. Желательно во Flash, можно ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Персонажи к новогодней открытке

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Требуется человек,который сможет отрисовать персонажи к новогодней открытке(в иллюстраторе или во флэше, предпочтение отдается флэшу). Стиль отрисовки-мультяшный, объектов не очень много- все подробности при личной переписке. Пишите, пожалуйста, на [email protected] ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Графический персонаж для ЖКХ

    $100

    Создать персонажа для фирмы, занимающейся оплатой услуг ЖКХ. Образ может быть незавершенным, нужна общая концепция. Хотелось бы получить от желающих сотрудничать более конкретное видение решения нашего вопроса, для более точной характеристики. Например, кого вы ...

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поправка мини-фоток

    Добрый Надо доработать некоторые фотки и поставить некоторые рисунки. все прилогается. оплата - 100 баксов. предоплата как только покажите что что-то получается. http://rs17.rapidshare.com/files/74884629/__________.rar тут т3

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад