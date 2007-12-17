Необходим рисунок/иллюстрация. Уровень ... Объекты - здание, парковка, люди, автомобили. Уровень показал. Срок - не более 5 дней. Принимаются предложения от дизайнеров только с портфолио. Возможно выполнение задания либо в 3D, либо в иллюстраторе, а лучше когда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фон для макета рекламной листовки
Заказчик:
Компания Абаско www.abasco.ru выпускает овсяные каши быстрого приготовления http://andrey.abasco.ru/assorti.jpg
Предыдущие проекты:
http://weblancer.net/projects/34187.html
http://weblancer.net/projects/34511.html
В связи со сменой дизайна продукции необходимо поменять дизайн рекламных материалов.
Конкретно в этом проекте задание простое – нужно поменять фон листовки.
Старая листовка выглядит так http://andrey.abasco.ru/listovka/list_staraya.jpg
Картинки продукции накладываются на вот этот фон – нижний слой http://andrey.abasco.ru/listovka/fon.tif
Надо сделать, новый фон, но в таком же стиле.
Посмотрите внимательно файл fon.tif.
Т.е. вместо прежнего логотипа «На скорую руку» нужно умудриться В ТАКОМ ЖЕ ФОНОВОМ СТИЛЕ избразить логотип «Абаско», также НА БЕЖЕВОМ ФОНЕ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ.
Логотип Абаско здесь http://stream.ifolder.ru/4543556 и здесь http://stream.ifolder.ru/4543589
Разумеется логотип нужно упростить. На оригинальном логотипе много тонких линий, окантовок, которые можно опустить.
Расположение на листе должно быть максимально похожим на этот пример http://andrey.abasco.ru/listovka/primer.jpg
Требования к дизайну:
CorelDRAW (если изначально работу делали в Фотошопе сохраните исходник до перевода в CorelDRAW)
Размер листа: А3 (297ммх420мм)
Вылет дизайна (фона) за эти поля должен быть 5 мм, при этом контур вырезки 297ммх420мм должен быть обозначен
Задание предлагается в виде небольшого конкурса.
(!) Обратите внимание на УСЛОВИЯ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:
1. Предварительно зарегистрировавшись на этой странице в числе потенциальных исполнителей, вы высылаете мне наброски этой работы на EMAIL
2. На основании ваших предварительных работ я обозначиваю на этой страничке исполнителей 2-3х человек обсуждаю с ними что в их работах нужно подправить.
3. Принимаю ГОТОВЫЕ работы по EMAIL.
4. Выбираю победителя.
5. Оплачиваю работы. Победитель получает 15 дол, остальные участники (выбранные исполнители) каждый по 5 дол за участие
Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
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Результаты:
Победитель конкурса Дмитриева Ольга (Dmitrok) — 20 дол. Работа оплачена.
2-е место Анастасия Левина (nastia101) — 5 дол. Жду номер счета для оплаты.
Всем спасибо. Проект закрыт.
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Продолжение здесь: http://weblancer.net/projects/37180.html
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