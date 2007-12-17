# 1 — $

Фон для макета рекламной листовки

Заказчик:

Компания Абаско www.abasco.ru выпускает овсяные каши быстрого приготовления http://andrey.abasco.ru/assorti.jpg

Предыдущие проекты:

http://weblancer.net/projects/34187.html

http://weblancer.net/projects/34511.html

В связи со сменой дизайна продукции необходимо поменять дизайн рекламных материалов.

Конкретно в этом проекте задание простое – нужно поменять фон листовки.

Старая листовка выглядит так http://andrey.abasco.ru/listovka/list_staraya.jpg

Картинки продукции накладываются на вот этот фон – нижний слой http://andrey.abasco.ru/listovka/fon.tif

Надо сделать, новый фон, но в таком же стиле.

Посмотрите внимательно файл fon.tif.

Т.е. вместо прежнего логотипа «На скорую руку» нужно умудриться В ТАКОМ ЖЕ ФОНОВОМ СТИЛЕ избразить логотип «Абаско», также НА БЕЖЕВОМ ФОНЕ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ.

Логотип Абаско здесь http://stream.ifolder.ru/4543556 и здесь http://stream.ifolder.ru/4543589

Разумеется логотип нужно упростить. На оригинальном логотипе много тонких линий, окантовок, которые можно опустить.

Расположение на листе должно быть максимально похожим на этот пример http://andrey.abasco.ru/listovka/primer.jpg

Требования к дизайну:

CorelDRAW (если изначально работу делали в Фотошопе сохраните исходник до перевода в CorelDRAW)

Размер листа: А3 (297ммх420мм)

Вылет дизайна (фона) за эти поля должен быть 5 мм, при этом контур вырезки 297ммх420мм должен быть обозначен

Задание предлагается в виде небольшого конкурса.

(!) Обратите внимание на УСЛОВИЯ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:

1. Предварительно зарегистрировавшись на этой странице в числе потенциальных исполнителей, вы высылаете мне наброски этой работы на EMAIL

2. На основании ваших предварительных работ я обозначиваю на этой страничке исполнителей 2-3х человек обсуждаю с ними что в их работах нужно подправить.

3. Принимаю ГОТОВЫЕ работы по EMAIL.

4. Выбираю победителя.

5. Оплачиваю работы. Победитель получает 15 дол, остальные участники (выбранные исполнители) каждый по 5 дол за участие

Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

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Результаты:

Победитель конкурса Дмитриева Ольга (Dmitrok) — 20 дол. Работа оплачена.

2-е место Анастасия Левина (nastia101) — 5 дол. Жду номер счета для оплаты.

Всем спасибо. Проект закрыт.

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Продолжение здесь: http://weblancer.net/projects/37180.html