Карта проезда для визитки

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Для оборотной стороны визитки нужно сделать карту проезда (и прохода) к офису.

Текущий макет визитки: https://drive.google.com/open?id=0B7KUewT73sOgWWJsc3JfWnJWdWM 

Ожидаемый уровень, не хуже чем:

https://content.freelancehunt.com/projectsnippet/6ed1b/59321/141056/motors-proezd.jpg

https://triza-media.ru/upload/medialibrary/d71/d718ed242eaf256e3984ae3d0bc164dd.jpg

5 лет назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад