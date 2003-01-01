Отрисовать обувь!

Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать рисунки нескольких пар кед, в линиях, для возможности заливать и редактировать цветовую гамму в корел дро, нечто подобное в прикрепленном файле.

5 лет назад
birchpro
43 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад