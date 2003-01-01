Отрисовать обувь!

Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества. Задание - отрисовка эскизов декора свадьбы (церемония, банкет, фотозона). Пример эскиза - на фото. Обязательно присылайте примеры Ваших работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать рисунки нескольких пар кед, в линиях, для возможности заливать и редактировать цветовую гамму в корел дро, нечто подобное в прикрепленном файле.
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