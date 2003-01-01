Отрисовать обувь!

Добрый день. Мне срочно нужен специалист. Который продумает название проекта, сделает логотип для ЭКО продукции . У нас будет продаваться мёд, варенье, масло кокосовое,апельсиновая стружка. Нужно что бы было ярком,сочно . И лучше всех смотрелось ...