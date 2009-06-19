Картинки для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт27 заявок520 просмотров

Нужно сделать/найти небольшие картинки для кнопок "добавить в корзину" и "обратный звонок" в интернет-магазин www.sumki.ru/shop. По размерам примерно такие, как сейчас, главное, чтобы они были информативные, интересные и красивые, не такие скучные как сейчас.

16 лет назад
mosbags
Максим 
44 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад