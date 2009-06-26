Нарисовать шарж по фотке

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Завершен3 заявки228 просмотров

Добрый вечер!

Нужен человек сумеющий нарисовать шарж по фотке.

Но нарисовать так чтоб человек можнобылобы узнать, тоесть уловить специфические черты лица.

Мы с невестой решили разместить на приглашениях к свадьбе шарж на себя. Обратились к художникам. Они нарисовали нас. Я получился похож, а невеста получилась совсем непохожа.

Подскажите, пожалуйста, в чём непохожесть шаржа на фотографию. Мне просто кажется, что добавив 1-2 черты можно придать сходство рисунку (потому как в целом карикатура очень нравится).

16 лет назад
Vampire_Adi
Андрей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Ответственный фрилансер и приятный в общении человек, не обделенный чуством собств. достоинства и без завышенной мании виличия)) приятно работать, Рекомендую. отменя большой +
Отличный заказчик, грамотно поставленная задача, оплатил не дожидаясь окончательного результата. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад