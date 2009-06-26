Добрый вечер!

Нужен человек сумеющий нарисовать шарж по фотке.

Но нарисовать так чтоб человек можнобылобы узнать, тоесть уловить специфические черты лица.

Мы с невестой решили разместить на приглашениях к свадьбе шарж на себя. Обратились к художникам. Они нарисовали нас. Я получился похож, а невеста получилась совсем непохожа.

Подскажите, пожалуйста, в чём непохожесть шаржа на фотографию. Мне просто кажется, что добавив 1-2 черты можно придать сходство рисунку (потому как в целом карикатура очень нравится).