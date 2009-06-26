Есть отсканированный рисунок с графиком. Нужно немного повернуть и обрисовать в векторе. Предлагайте цену и срок. Предложения пишите только сюда! Все иные средства связи буду игнорировать!
Нарисовать шарж по фотке
Добрый вечер!
Нужен человек сумеющий нарисовать шарж по фотке.
Но нарисовать так чтоб человек можнобылобы узнать, тоесть уловить специфические черты лица.
Мы с невестой решили разместить на приглашениях к свадьбе шарж на себя. Обратились к художникам. Они нарисовали нас. Я получился похож, а невеста получилась совсем непохожа.
Подскажите, пожалуйста, в чём непохожесть шаржа на фотографию. Мне просто кажется, что добавив 1-2 черты можно придать сходство рисунку (потому как в целом карикатура очень нравится).
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