Обрисовать график в CorelDraw

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Завершен2 заявки148 просмотров

Есть отсканированный рисунок с графиком. Нужно немного повернуть и обрисовать в векторе. Предлагайте цену и срок.

Предложения пишите только сюда! Все иные средства связи буду игнорировать!

CorelDRAW
16 лет назад
Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AST705
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Оперативно выполнил задачу и учел все пожелания, рекомендую!
Очень приятно работать с такими заказчиками как Виктор! С оплатой никаких проблем ! Ответственный человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

AST705
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад